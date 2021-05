Autoagendamento da vacina para maiores de 50 anos deve arrancar esta quinta-feira

Coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 apontou início da vacinação da faixa etária dos 40 anos para 6 de junho, com a faixa etária dos 30 anos a começar a vacinação a 20 de junho.

O autoagendamento da vacinação contra a covid-19 vai ser possível para a faixa entre os 50 e 54 anos já a partir desta quinta-feira. A informação foi avançada pelo coordenador da task-force, Henrique Gouveia e Melo, numa altura em que a marcação da data e local da vacinação apenas só pode ser feita por maiores de 55 anos.



MÁRIO CRUZ/LUSA

Em entrevista à TVI, o vice-almirante disse ainda que a vacinação será aberta à faixa etária dos 40 a 49 anos a partir do início de junho, mais precisamente no dia 6, com a faixa seguinte, dos 30 a 39 anos, a começar a vacinação no dia 20 de junho.

Este aumento do ritmo de vacinação é explicado pela grande quantidade de vacinas que Portugal vai receber, com Portugal a ter momentaneamente cerca de 600 mil doses de vacinas em reserva, segundo o mais recente boletim da vacinação.

Gouveia e Melo apontou que a faixa etária dos 50 anos já está a ser vacinada, por agendamento local, e que o autoagendamento poderia arrancar já esta quinta-feira, dependendo dos serviços informáticos.

O coordenador do plano de vacinação afirmou também que a primeira fase de vacinação, onde estão inseridos os maiores de 60 anos, está "praticamente conseguida" e voltou a manifestar a importância de vacinar a faixa etária, onde se concentram 98,8% dos internamentos e mortes até agora registados.