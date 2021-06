Maiores de 45 anos vão poder agendar vacinas a partir desta tarde

Quem tem mais de 45 anos vai poder fazer o agendamento para a vacina da covid-19 já a partir desta sexta-feira à tarde. A plataforma irá receber estes agendamentos e o primeiro dia para levar as vacinas será a 14 de junho.







Segundo o jornal Público , o site do Ministério da Saúde dedicado à covid-19 chegou a ter essa possibilidade de agendamento durante a manhã. O que agora já não é possível. De acordo com a task force da vacinação tal deveu-se a testes para que o sistema pudesse começar a registar os agendamentos dos maiores de 45 anos já durante a tarde.Segundo o calendário da vacinação, as pessoas com mais de 40 anos deveriam começar a ser vacinadas a partir de 6 de junho. No final do mês seguir-se-ão os maiores de 30 anos.