Padre proíbe membros da paróquia de se envolverem nas eleições

Um "comunicado muito importante" publicado no domingo no boletim interparoquial de quatro paróquias de Viana do Castelo causou estranheza e "revolta" entre quem já estava a preparar as listas para as autárquicas. No texto, o padre Tiago Rodrigues proíbe quem ocupa cargos importantes nas paróquias de se envolver nas eleições.



"Para que a neutralidade da igreja seja mais visível e concreta, não devem os membros da Fábrica da Igreja, Confrarias ou direção e conselho fiscal do Centro Social Paroquial integrar qualquer lista que concorra a eleições ou ocupar cargos políticos", lê-se no comunicado, no qual o pároco defende que quem queira entrar na corrida eleitoral deve "suspender as suas funções nos cargos paroquiais".



O padre de Serreleis e da união de freguesias de Cardielos vai mais longe no caso dos membros da comunidade que têm a função de ir a casa dar a comunhão a quem não tem possibilidades de a receber na Igreja. "Da mesma forma, peço aos ministros extraordinários da comunhão que se abstenham de qualquer movimento público de apoio a qualquer candidato".