Sondagens colocam abstenção nas autárquicas entre 43,3% e 48,3%. Siga ao minuto

A abstenção nas eleições autárquicas deste domingo deverá situar-se entre os 43,3% e os 48,3%, segundo sondagens divulgadas pelas estações televisivas SIC e TVI/CNN às 18h. A taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40% desde 2009 e há quatro anos registou-se a segunda mais alta percentagem, 46,35%, um pouco abaixo do valor recorde de 47,4% atingido em 2013.



Eleitores votam nas eleições autárquicas em Portugal MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

As urnas abriram às 8h e vão estar abertas até às 19h. Nos Açores, abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do Continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Dos 9.303.840 eleitores inscritos, 9.262.722 são nacionais e, dos restantes, 18.319 são eleitores estrangeiros da União Europeia (UE) e 22.799 são estrangeiros provenientes de fora da UE, em ambos os casos recenseados em território nacional.

Os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia, pelo que há três boletins de voto.

No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia, de acordo com dados extraídos das listas mais atualizadas da SGMAI.

Ao Minuto Atualizado Há 8 minutos Há 9 minutos 12 de outubro de 2025 às 19:15 Lusa Mesas de voto encerraram às 19h no Continente e na Madeira As urnas para as eleições autárquicas fecharam às 19h no território continental e na Madeira, encerrando nos Açores uma hora depois, devido à diferença horária. Até às 16h, a afluência às urnas situava-se em 43,42%, valor superior ao registado à mesma hora há quatro anos, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Em relação às anteriores eleições autárquicas, que se realizaram a 26 de setembro de 2021, a afluência às urnas aumentou ligeiramente: há quatro anos, até à mesma hora, tinham votado 42,34% dos eleitores. As urnas abriram às 8h. Nos Açores, abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora. Esta é a 14.ª vez que os portugueses elegem os seus autarcas em 51 anos de democracia. As urnas para as eleições autárquicas fecharam às 19h no território continental e na Madeira, encerrando nos Açores uma hora depois, devido à diferença horária. Até às 16h, a afluência às urnas situava-se em 43,42%, valor superior ao registado à mesma hora há quatro anos, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Em relação às anteriores eleições autárquicas, que se realizaram a 26 de setembro de 2021, a afluência às urnas aumentou ligeiramente: há quatro anos, até à mesma hora, tinham votado 42,34% dos eleitores. As urnas abriram às 8h. Nos Açores, abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora. Esta é a 14.ª vez que os portugueses elegem os seus autarcas em 51 anos de democracia. Há 24 minutos 12 de outubro de 2025 às 19:00 Marco Alves Carlos Moedas já chegou O candidato da coligação Por Ti, Lisboa chegou às 18h40 ao hotel Epic Sana Marquês e subiu até ao 12º andar, onde vai passar as próximas horas até, já no final da noite, descer ao piso -2 para fazer o discurso de derrota ou vitória. É neste piso inferior que está montada a sala de imprensa, em frente a um salão preenchido de cadeiras, onde a campanha deixou uma t-shirt e um saco – sobras da campanha que esteve nas ruas nas últimas semanas. A primeira reação às projeções das televisões será feitas poucos minutos depois das 20h pelo diretor de campanha, António Valle. Quando chegou ao Epic Sana Marquês, Carlos Moedas deixou aos jornalistas apenas palavras de circunstância por as urnas estarem ainda abertas.

A carregar o vídeo ... Há 29 minutos 12 de outubro de 2025 às 18:54 Lusa Queixa à CNE por troca de boletins de voto em freguesia de Vila Real Uma troca de boletins de voto foi detetada na mesa 18 da secção de voto da Freguesia de Vila Real, reportada à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e será avaliada após a contagem dos votos. Fonte da Câmara municipal de Vila Real explicou à agência Lusa que em três mesas desta assembleia foram entregues lotes de boletins que erradamente continham boletins de outras assembleias de freguesia. Segundo a fonte, nas mesas 9 e 19 as trocas foram detetadas antes da abertura das urnas e a situação foi corrigida. Na mesa 18, a situação foi detetada apenas ao sétimo eleitor, não se tendo, por isso, a certeza que os anteriores boletins utilizados estavam corretos ou não. A autarquia disse que foi, de imediato, feita a verificação de todos os boletins que estavam a ser entregues, explicando que as falhas terão ocorrido no momento da impressão pela gráfica e, depois, no momento da verificação por parte da câmara e da mesa de voto em causa. A mesma fonte explicou que, se durante a contagem dos votos, aparecerem boletins que não correspondam àquela Assembleia de Freguesia, serão colocados num envelope à parte e, no apuramento geral, a juíza responsável decidirá o que fazer com os votos. A agência Lusa contactou a CNE que confirmou que foi apresentada uma queixa depois de ter sido detetada uma distribuição de boletins errados na assembleia de freguesia de Vila Real e a indicação dada por esta comissão foi no sentido de se cessar de imediato a entrega desses boletins de voto. Disse ainda que o processo será avaliado e que caberá às candidaturas e à assembleia de apuramento geral tomar decisão final sobre o assunto, podendo haver lugar uma anulação dos votos ou uma impugnação. Uma troca de boletins de voto foi detetada na mesa 18 da secção de voto da Freguesia de Vila Real, reportada à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e será avaliada após a contagem dos votos. Fonte da Câmara municipal de Vila Real explicou à agência Lusa que em três mesas desta assembleia foram entregues lotes de boletins que erradamente continham boletins de outras assembleias de freguesia. Segundo a fonte, nas mesas 9 e 19 as trocas foram detetadas antes da abertura das urnas e a situação foi corrigida. Na mesa 18, a situação foi detetada apenas ao sétimo eleitor, não se tendo, por isso, a certeza que os anteriores boletins utilizados estavam corretos ou não. A autarquia disse que foi, de imediato, feita a verificação de todos os boletins que estavam a ser entregues, explicando que as falhas terão ocorrido no momento da impressão pela gráfica e, depois, no momento da verificação por parte da câmara e da mesa de voto em causa. A mesma fonte explicou que, se durante a contagem dos votos, aparecerem boletins que não correspondam àquela Assembleia de Freguesia, serão colocados num envelope à parte e, no apuramento geral, a juíza responsável decidirá o que fazer com os votos. A agência Lusa contactou a CNE que confirmou que foi apresentada uma queixa depois de ter sido detetada uma distribuição de boletins errados na assembleia de freguesia de Vila Real e a indicação dada por esta comissão foi no sentido de se cessar de imediato a entrega desses boletins de voto. Disse ainda que o processo será avaliado e que caberá às candidaturas e à assembleia de apuramento geral tomar decisão final sobre o assunto, podendo haver lugar uma anulação dos votos ou uma impugnação. Há 40 minutos 12 de outubro de 2025 às 18:44 Lusa Autárquicas: Sondagens apontam para abstenção entre 43,3% e 48,3% A abstenção nas eleições autárquicas de hoje deverá situar-se entre os 43,3% e os 48,3%, segundo sondagens divulgadas pelas estações televisivas SIC e TVI/CNN às 18h. A taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40% desde 2009 e há quatro anos registou-se a segunda mais alta percentagem, 46,35%, um pouco abaixo do valor recorde de 47,4% atingido em 2013. A afluência às urnas para as eleições autárquicas de hoje situava-se em 43,42% até às 16h, valor superior ao registado à mesma hora há quatro anos, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Tendo em conta os números divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), mais de quatro milhões de pessoas exerceram o seu direito de voto até às 16h. A abstenção nas eleições autárquicas de hoje deverá situar-se entre os 43,3% e os 48,3%, segundo sondagens divulgadas pelas estações televisivas SIC e TVI/CNN às 18h. A taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40% desde 2009 e há quatro anos registou-se a segunda mais alta percentagem, 46,35%, um pouco abaixo do valor recorde de 47,4% atingido em 2013. A afluência às urnas para as eleições autárquicas de hoje situava-se em 43,42% até às 16h, valor superior ao registado à mesma hora há quatro anos, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Tendo em conta os números divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), mais de quatro milhões de pessoas exerceram o seu direito de voto até às 16h.