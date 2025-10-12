Autárquicas: Projeções preveem abstenção entre 43% e 48,3%

A afluência às urnas para as eleições autárquicas de hoje até às 16h situava-se em 43,42%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, valor superior ao registado à mesma hora há quatro anos.

A taxa de abstenção nas eleições autárquicas deste domingo ficará entre 43% e 48,3%, de acordo com projeções divulgadas pela RTP, pela SIC e pela CNN Portugal.



A taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40% desde 2009 e há quatro anos registou-se a segunda mais alta percentagem, 46,35%, um pouco abaixo do valor recorde de 47,4% atingido em 2013.

Segundo a projeção da Universidade Católica divulgada hoje pela RTP um pouco antes das 19h em Portugal continental (18h nos Açores), a taxa de abstenção nas eleições de hoje será entre 43% e 48%. As projeções divulgadas pelas 19h pela SIC e pela CNN Portugal coincidem, apontando ambas para uma taxa de abstenção entre 43,3% e 48,3%.