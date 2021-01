Especialista da PJ atingido por disparo

Um especialista de polícia científica, do Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda, foi atingido, esta tarde, por um disparo, aparentemente produzido por arma de fogo armadilhada.A vítima, assistida no Centro Hospitalar da Cova da Beira, não corre perigo de vida. O especialista procedia à realização de uma inspeção judiciária numa habitação, no concelho da Covilhã, em cujo interior, pouco antes, tinha sido localizado um homem com uma faca de cozinha cravada na zona do peito.A origem destes factos reconduzir-se-á a um quadro anterior de violência doméstica, pelo qual o indivíduo localizado na referida habitação começaria, segunda-feira (18), a ser julgado.Tendo em conta a alegada incomunicabilidade persistente deste indivíduo com alguns familiares mais próximos, foi solicitada, este domingo, a intervenção da GNR, cujos militares encontraram o sobredito indivíduo quase moribundo, a esvair-se em sangue.Segundo a Polícia Judiciária, sucedeu, então, que ao realizar a necessária inspecção judiciária ao local, num cenário de aparente tentativa de suicídio, o especialista de polícia científica acabou atingido num braço, por presumível disparo de arma de fogo armadilhada.Quanto ao suspeito da autoria dos factos relatados pela Polícia Judiciária, o indivíduo encontra-se em estado grave no Centro Hospitalar da Cova da Beira.Prosseguem, por outro lado, as indispensáveis diligências de investigação tendentes ao cabal esclarecimento de todos os factos.