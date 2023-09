Auditoria externa põe em xeque a gestão do PS na maior junta de Lisboa

Avaliação externa pedida pelo atual executivo do PSD fala em ausência total de concursos públicos e compras sem papéis nos quatro anos do mandato liderado pelo deputado Pedro Delgado Alves. Ex-autarca contesta conclusões da auditoria, que o atual executivo enviou ao Tribunal de Contas.

Durante quatro anos de mandato, a gestão da maior junta de freguesia de Lisboa não adjudicou um único contrato por concurso público, aceitou adjudicações sem qualquer procedimento formal e ultrapassou com frequência os limites legais de adjudicação por fornecedor. Estas são algumas das conclusões que uma auditoria da BDO, encomendada pelo atual executivo do PSD na junta do Lumiar, fez do mandato do PS, num diferendo que opõe o autarca Ricardo Mexia ao deputado e ex-presidente Pedro Delgado Alves.