MP investiga contratação ilegal de 'boys' dos partidos para a Câmara de Lisboa

Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar o inquérito recai maioritariamente nos boys do PS e do PSD.

O Ministério Público está a investigar suspeitas de contratação ilegal para os gabinetes da Câmara Municipal de Lisboa.







Câmara de Lisboa

Tópicos mp boys psd ps

Estas suspeitas foram uma das questões que levaram à realização de buscas na autarquia na passada terça-feira e, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar o inquérito recai maioritariamente pelos boys do PS e do PSD.O inquérito foi aberto em 2016, quando Fernando Medina ainda era presidente da autarquia, e pretende investigar se os partidos com representação na Câmara de Lisboa realizaram contratações assessores para os gabinetes dos partidos políticos ao arrepio da lei e da regulamentação aplicáveis a essas contratações.