Heloísa Madeira: um job para uma girl do PS no Algarve

Uma vereadora do PS caiu em desgraça numa câmara socialista e renunciou ao mandato. Pouco depois, outra autarquia socialista ofereceu-lhe um contrato através de um polémico ajuste direto. Em causa está Heloísa Madeira, ex-vereadora do Planeamento na Câmara de Loulé, irmã da deputada do PS Jamila Madeira que, recentemente, também foi notícia por acumular os vencimentos de consultora das Redes Energéticas Nacionais e de deputada no parlamento.