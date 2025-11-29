A Airbus anunciou na sexta-feira a recolha de aproximadamente seis mil aviões A320 para a substituição urgente do 'software' de controlo de voo, devido a problemas causados pela exposição à radiação solar.

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

A TAP está a atualizar o 'software' de controle de voo dos seus aviões A320, após problemas detetados pela Airbus, mas com "impacto reduzido" na operação e sem necessidade de cancelamentos, avançou este sábado à Lusa fonte oficial da companhia.



Atualização do 'software' dos A320 da TAP em curso sem cancelamento de voos

"Continuamos a acompanhar a situação, toda a frota impactada está a ser atualizada, com impacto reduzido na operação e sem cancelamentos, e sempre tendo como prioridade máxima a segurança de passageiros e tripulações", referiu a fonte numa resposta enviada à agência Lusa.

A Airbus anunciou na sexta-feira a recolha de aproximadamente seis mil aviões A320 para a substituição urgente do 'software' de controlo de voo, devido a problemas causados pela exposição à radiação solar.

Em comunicado, a fabricante aeronáutica informou que solicitou a todas as companhias aéreas clientes que utilizam este 'software' que "suspendam imediatamente os seus voos" após a análise de um incidente técnico ocorrido em 30 de outubro num voo da JetBlue entre Cancún, no México, e Newark, perto de Nova Iorque, quando uma aeronave teve de realizar uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida.

A análise do incidente "revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados essenciais para o funcionamento dos controlos de voo".

Para a maioria das aeronaves, a atualização do 'software' da versão anterior demorará "algumas horas". Mas, para cerca de 1.000 aeronaves, implicará a troca do 'hardware' do computador, "o que levará semanas", revelou à agência France-Presse (AFP) fonte ligada ao processo.

A Airbus reconheceu que "estas recomendações causarão interrupções operacionais para os passageiros e clientes".

"Pedimos desculpa pelo incómodo causado e trabalharemos em estreita colaboração com os operadores, mantendo a segurança como a nossa prioridade absoluta e primordial", acrescentou.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) indicou em comunicado que foi informada da situação pela Airbus.

"Estas medidas podem causar interrupções de curto prazo nos horários dos voos e, consequentemente, transtornos para os passageiros. No entanto, como sempre acontece na aviação, a segurança é primordial", referiu a EASA.

O Airbus A320, que entrou ao serviço em 1988, é a aeronave mais vendida no mundo. Em setembro, a Airbus destronou o Boeing 737, da fabricante norte-americana Boeing, cuja primeira unidade foi entregue em 1968.

No final de setembro, a Airbus tinha entregado 12.257 aviões A320 (incluindo versões de classe executiva), em comparação com 12.254 Boeing 737.