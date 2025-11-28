Incidente recente que envolveu uma aeronave da família A320 mostrou que a radiação solar intensa pode corromper dados críticos para o normal funcionamento dos controlos de voo. Perturbação poderá envolver cerca de 6 mil aviões.
A gigante europeia da aviação Airbus anunciou nesta sexta-feira que está a solicitar uma alteração imediata no software de um número significativo de aeronaves da família A320 - as mais famosas produzidas pelo grupo francês - numa medida que, segundo fontes do setor citadas pela Reuters, poderá envolver cerca de 6 mil aviões, ou seja, mais de metade da frota global.
TAP pode ser afetada por atualização de software dos Airbus A320
A companhia afirmou num comunicado que um incidente recente que envolveu uma aeronave da família A320 mostrou que a radiação solar intensa pode corromper dados críticos para o normal funcionamento dos controlos de voo.
“A Airbus reconhece que estas recomendações causarão perturbações operacionais aos passageiros e clientes”, afirmou a empresa liderada por Guillaume Faury na nota divulgada pela fabricante francesa
Os A320 são um dos mais famosos modelos de aeronaves produzidos pela Airbus, usados por companhias aéreas como as portuguesas TAP e Azores Airlines, Iberia, Lufthansa, Easyjet, assim como muitas outras.
Airbus chama seis mil A320 "à base" para atualização de software. Falha pode afetar TAP