André Ventura diz ser o candidato que mais defende Portugal. Catarina Martins defende que líder do Chega "odeia toda a gente"

André Ventura e Catarina Martins defrontam-se, esta sexta-feira, no oitavo debate para as eleições presidenciais.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

André Ventura e Catarina Martins defrontaram-se, esta sexta-feira, no oitavo debate para as eleições presidenciais.



André Ventura e Catarina Martins defrontam-se em debate presidencial

André Ventura foi o primeiro a ter a palavra. Foi questionado sobre o caso dos emigrantes ilegais explorados por polícias, mas fugiu à pergunta e preferiu falar de outro tema. Mostrou uma imagem dos imigrantes que não tinham documentação e que foram identificados, esta sexta-feira, numa operação de fiscalização no Centro Comercial Babilónia, na Amadora.

André Ventura usou o tema para atacar a adversária no que diz respeito às medidas de imigração em vigor. "Catarina Martins foi quem nos tempos de 'geringonça' fez aprovar as leis de estrangeiros e da nacionalidade que permitiram que crimes de tráfico de seres humanos e escravatura aumentassem", afirmou o candidato apoiado pelo Chega.

"Estamos a falar de coisas ilegais, não de leis que foram criadas", respondeu a candidata apoiada pelo bloco. "Se são crimes. nas leis humanistas continuam a ser crimes", explicou.

A bloquista Catarina Martins atacou também André Ventura e o Chega, partido que diz ter imigrantes ilegais na bancada. Ventura acusou-a de mentir e atirou: "Nunca despedimos grávidas no Chega", referindo-se a uma polémica que atingiu o Bloco de Esquerda.

O debate continuou aceso, com os dois candidatos na corrida a Belém a trocarem vários insultos e acusações.

"Nunca fui a Espanha gritar 'Viva Espanha', que é uma coisa que um Presidente da República não faria, numa organização da extrema-direita espanhola", afirmou Catarina Martins.

"A única deputada que [o BE] tem e é suspeita de crimes", apontou o candidato do Chega, após Catarina Martins ter indicado que a bancada do partido tinha cerca de 40% deputados suspeitos de crime.

André Ventura culpou também Catarina Martins pela extinção do SEF, que, diz o deputado do Chega, levou aos problemas de imigração ilegal no País. "Não insulte as forças de segurança", pediu Catarina Martins, enquanto ambos falavam alto e em simultâneo.

A discussão voltou-se para as mulheres e a violência doméstica. André Ventura acusa Catarina Martins de ser "contra as mulheres". "Quem andou com lenços palestinianos às costas? A Catarina Martins. Sabe o que fazem às mulheres na Palestina?", insinuou. Catarina Martins contrapôs enumerando uma série de lutas pelos direitos das mulheres.

Numa discussão que continua acesa, os candidatos mediram forças sobre quem gosta mais do País. "Gosto de Portugal e País que somos", apontou a eurodeputada, defendo que quer mesmo soluções para o País, em criticas a André Ventura. "Dr. Ventura odeia o seu País, odeia toda a gente". André Ventura já tinha dito ser o candidato que mais defende Portugal.

O líder do Chega tentou perguntar a Catarina Martins se é a favor que Portugal saia da NATO. A bloquista não respondeu e disse que o debate foi "pouco presidenciais".

Num debate que foi marcado por ataques pessoais e em que o jornalista da TVI e moderador, José Alberto Carvalho, mal conseguiu impor questões, Catarina Martins decidiu usar a última intervenção para alertar para as notícias falsas, que "estão a dominar a política portuguesa há tempo demais". "Pensem bem, não deixem que a democracia seja dominada por este exército de mentiras", pediu, dirigindo-se aos portugueses.