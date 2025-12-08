“As próximas semanas serão particularmente exigentes”: Ministra garante um SNS preparado para enfrentar o aumento de casos de gripe

O aumento dos casos de gripe levou a que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins convocasse esta tarde uma conferência de imprensa, onde deixou apelos numa altura em que se registaram mais de 700 casos de gripe só na última semana de novembro.



Ana Paula Martins, ministra da Saúde Lusa

“As próximas oito semanas serão particularmente exigentes”, afirmou garantindo um SNS preparado e reforçando o nível de exigência elevado para “todos os profissionais do SNS”. Caso se atinja “uma pressão nos serviços de urgência” o SNS será obrigado “a parar a atividade cirúrgica, mantendo as cirurgias urgentes e oncológicas”.

Com a sobrecarga das urgências hospitalares em muitos pontos do país, a ministra deixou uma mensagem de prevenção. Para além do uso de máscara em espaços fechados e caso surgirem sintomas respiratórios, proteger do frio, Ana Paula Martins aconselha a “contactar a linha do SNS 24, 800 24 24 24, ou o centro de saúde para quem tem médico de família, antes de recorrer à urgência”, uma vez que é necessário “reservar” estes serviços de urgência hospitalar “para situações realmente urgentes”.

Embora a gripe seja um fenómeno comum anual, “este ano surge mais cedo e com um possível impacto maior do que em épocas anteriores”, daí haver o reforço para a prevenção e o apelo à vacinação, que é gratuita para os grupos elegíveis e prioritários.

“Durante a época festiva, de proximidade, é importante que todos mantenhamos uma atitude de calma e responsabilidade para passarmos este período em segurança e com a alegria que todos merecemos”, concluiu.

Segundo a agência noticiosa Lusa, Portugal entrou em fase epidémica de gripe no dia 5 de dezembro, registando um aumento de casos confirmados, incluindo internamentos em cuidados intensivos.

O Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e outros Vírus Respiratórios do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), revela que na semana de 24 a 30 de novembro se observou um aumento na taxa de incidência das infeções respiratórias agudas graves em comparação com as semanas anteriores, atingindo 10,5 casos por cada 100 mil habitantes.

Ainda, no mesmo dia, a Associação Nacional de Farmácias (ANF) admitiu dificuldade na vacinação contra a gripe de pessoas que não integram os grupos elegíveis e que podem ser vacinadas no âmbito da campanha sazonal do SNS, tendo em conta a falta de vacinas nos laboratórios.