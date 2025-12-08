Cinco pessoas arrastadas por onda que galgou muralha do cais do Paul do Mar na Madeira

Vítimas foram retiradas da água por populares que se encontravam na zona.

Cinco portugueses, com idades entre os 5 e os 28 anos, foram resgatados após terem sido arrastados por uma onda que galgou a muralha do cais do Paul do Mar, na ilha da Madeira, na manhã desta segunda-feira.



As vítimas foram retiradas da água por populares que se encontravam na zona. Duas pessoas foram assistidas no local por elementos dos Bombeiros e as restantes três transportadas para uma unidade hospitalar.

O alerta foi dado às 9h35. De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, foram de imediato ativados para o local os elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, bem como, elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e do SANAS Madeira.

O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.