As duas namoradas, os diamantes e o advogado DJ. Quem são os suspeitos da Operação Miríade

Um intérprete da ONU, um militar português e um comerciante local reuniram-se na República Centro-Africana (RCA) para pesar diamantes. O calendário marcava o dia 22 de agosto de 2019 e, à distância de uma vídeochamada feita a partir de Portugal, estava o alegado cérebro da rede que traficava diamantes, ouro e droga da RCA para Portugal - Paulo Nazaré, que contou com as duas namoradas para branquear capitais.

Naquele dia, a pesagem dos diamantes ditou um pagamento, em dinheiro, de cerca de dez mil euros e as pedras preciosas foram depois transportadas para Portugal num voo militar sem "qualquer fiscalização", refere o despacho de indiciação que resume as suspeitas do Ministério Público, a que a SÁBADO teve acesso.

Cada uma das pessoas que fizeram parte da reunião teriam direito a uma comissão pelo trabalho realizado. E é aqui que começa o fim da alegada rede de tráfico. Samuel era o intérprete da ONU, responsável por fazer a ligação entre os militares portugueses em missão na RCA e os comerciantes locais de diamantes, ou, como refere o despacho de indiciação, os "artesãos". Antes da pesagem dos diamantes, tinha ficado acordado que o intérprete receberia uma comissão de 20%, mas a rede não terá cumprido a sua palavra e Samuel não recebeu qualquer dinheiro. "Como não recebeu a sua comissão no negócio, Samuel denunciou o sucedido ao contingente português na RCA", em janeiro do ano passado.