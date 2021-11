Inspetores da PJ recusaram participar na Operação Miríade

Foi a maior operação deste ano da Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária: 320 inspetores no terreno, 100 mandados de busca, dez mandados de detenção, suspeitas de contrabando de diamantes. A preparação da mega-operação, contudo, provocou uma pequena revolução interna na Polícia Judiciária, com vários inspetores da Diretoria do Porto a recusarem-se, à última hora, a participar.



Segundo informações recolhidas pela SÁBADO depois de, uma semana antes da operação, que decorreu a 8 de novembro (segunda-feira), a UNCC pediu a mobilização de 50 inspetores da Diretoria do Norte para uma operação, não revelando a data concreta, nem o local da mesma. Voluntariamente, mais de 30 mostraram-se disponíveis.



Tudo se complicou quando, na sexta-feira, 5 de novembro, a PJ do Porto recebe uma comunicação de Lisboa, dizendo que os inspetores deveria estar na capital no dia 8 de novembro às seis da madrugada para o habitual "briefing" antes das operações. Rapidamente, a maioria dos voluntários desistiu, alegando que a comunicação com todos os dados tinha sido muito tardia e havia muito planeamento familiar para acautelar. Algo que não conseguiriam durante o fim de semana, sobretudo inspetores com guarda partilhada dos filhos.