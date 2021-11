Brincar com a tropa

Mesmo num país em que a hipocrisia e a cobardia institucional são língua franca, é extraordinário assistir ao estado de negação quase catatónico dos responsáveis políticos e militares face ao cancro de corrupção que alastra nas Forças Armadas. Com a Operação Miríade, a narrativa é de que se trata de (mais) um caso isolado que não belisca o grande prestígio das nossas tropas nem a gratidão das Nações Unidas e da humanidade pela missão portuguesa na República Centro Africana. Quanto ao resto, à Justiça o que é da Justiça e investigue-se "doa a quem doer". Já vimos o filme.



Militares portugueses são suspeitos de terem criado uma rede de tráfico de droga, diamantes e ouro, que inclui o branqueamento dos capitais roubados, a partir de uma operação de manutenção da paz. Quem esteve envolvido nisto traiu a missão que lhe foi atribuída e o sacrifício feito pelos militares portugueses que prestaram serviço ao longo dos últimos anos neste teatro de operações. Não há volta a dar-lhe: membros de uma força que devia ser de estabilização e pacificação da República Centro Africana dedicaram-se à mesma rapina que contribuiu para mergulhar o país na miséria e no caos. Quando não distinguimos os homens da paz dos senhores da guerra é hora de fazer as malas.



Mas por cá, as cabeças de comando civil e militar continuam enterradas na areia. Marcelo Rebelo de Sousa pôs a melhor cara de orgulho e confiança que conseguiu para as televisões e disse que "não é um ou 10 casos" que abalam a reputação das Forças Armadas. Se não são 10, quantos são precisos? Porque antes da Operação Miríade já tivemos a palhaçada de Tancos – e já tínhamos tido um roubo de armas no quartel dos Comandos na Carregueira. E tivemos o "polvo" da corrupção sistémica nas messes da Força Aérea, onde o defeito da roubalheira há muito se tinha tornado feitio. E tivemos corrupção na compra de equipamentos – os submarinos, os Pandur, os helicópteros EH 101 ou os aviões C295 e P3 Orion, com honras de comissão de inquérito. Tivemos os escândalos de fraude nas famosas contrapartidas na compra de brinquedos para as Forças Armadas. Não é um caso nem 10. São a perder de vista.