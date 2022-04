Os antigos deputados comunistas não foram eleito nas últimas legislativas, mas irão servir como assessores do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.

António Filipe e Duarte Alves voltam ao Parlamento como assessores do PCP

Os dirigentes do CP António Filipe e Duarte Alves, ambos deputados durante a última legislatura, constam da lista de nomeações feita pela líder da bancada, Paula Santos, assumindo funções de assessores do grupo parlamentar comunista.



António Filipe foi eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa e também pelo de Santarém. Duarte Alves, de 31 anos, foi deputado durante as XIII e XIV legislaturas, eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa.





O jurista de 59 anos foi vice-presidente da Assembleia da República, inclusive durante a última legislatura, e integrou várias comissões parlamentares ao longo dos anos, nomeadamente as comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e de Defesa Nacional, durante a XIII Legislatura. O também membro do Comité Central do PCP é professor na Universidade Europeia desde 2012.

António Filipe era o cabeça de lista pela Coligação Democrática Unitária (CDU), que integra o PCP e o PEV, por Santarém e falhou a reeleição nas eleições legislativas de 30 de janeiro.

Licenciado em economia, Duarte Alves era o 'número três' pelo círculo eleitoral de Lisboa e falhou a reeleição pelo distrito da capital, onde a CDU apenas elegeu dois deputados, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, e a dirigente do PCP Alma Rivera.

Duarte Alves pertenceu às comissões de Orçamento e Finanças, e Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. O ex-deputado também integrou a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.