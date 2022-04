Dois militares da GNR detidos por corrupção

A Polícia Judiciária realizou, esta manhã, buscas nos postos da GNR de Canedo e Lourosa, em Santa Maria da Feira. Pelo menos dois militares, entre os 28 e 50 anos, já foram detidos e outros dois foram identificados pela Polícia Judiciário do Porto.





Em causa estão crimes de corrupção ativa e passiva realizados em 2019, relacionados com multas e aquisição de bens.A investigação, realizada no âmbito de um inquérito a correr termos no DIAP Regional do Porto, partiu de uma participação apresentada pela Guarda Nacional Republicana.

No âmbito da operação, que decorreu no distrito de Aveiro, foram levadas a cabo diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias, revela um comunicado emitido pela PJ.

Os detidos, a exercer funções no concelho de Santa Maria da Feira, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.