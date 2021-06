André Ventura: sete dias com o político mais polémico do País

Ventura tinha marcado um jantar com a mulher no restaurante chinês Old House, no Parque das Nações, para as 20h de dia 27, véspera do congresso em Coimbra. Chegaram apenas sete minutos atrasados. À frente do casal ia um segurança, diferente do que tínhamos visto até então, provavelmente porque tinha havido uma mudança de turno. Tal como noutras ocasiões, é recorrente ouvir-se pessoas a gritar "Ventura" e uma empregada do restaurante foi dizer-lhe que alguém gostava de lhe tirar uma fotografia e perguntava se era possível. Ao longo dos sete dias, intervalados, que passámos com o líder do Chega, vimos outras situações semelhantes. Por exemplo, a meio do discurso que fez na convenção do MEL – Movimento Europa e Liberdade, quando uma empregada da limpeza o aplaudiu e sorrateiramente tirou fotos com o telemóvel.



Pelas 20h30 chegou também para jantar Luc Mombito, amigo, secretário e motorista de Ventura. Dias antes (13 de maio), Ventura disse-nos no seu gabinete do parlamento que Fernanda Câncio, jornalista do Diário de Notícias, andava a investigar Mombito. "Acho curioso que a Fernanda Câncio esteja a querer fazer um trabalho sobre o meu motorista e nunca se preocupou em investigar o motorista do namorado." O namorado era José Sócrates e o motorista era João Perna, acusado na Operação Marquês de ser um peão do antigo primeiro ministro na movimentação quotidiana de numerário vindo de Carlos Santos Silva.



Nesse dia 13 à noite, no jantar da distrital com Nuno Graciano (candidato do partido à Câmara de Lisboa), puxámos o assunto com Luc Mombito e ele riu-se. Pareceu totalmente indiferente ao que pudesse vir aí. Garantiu-nos que não tinha conhecimento de que Câncio o tinha tentado contactar e que não sabia qual era o assunto (uma tese pouco provável, uma vez que Ventura já sabia). "Ainda bem que desliguei as notificações de mensagens, nem lhe vou responder." E de facto, o artigo – publicado dois dias depois, e referente, entre outros assuntos, à suspensão da conta do Twitter de Mombito por "comportamento abusivo" e por "veicular o negacionismo pandémico" – não tinha nenhuma reação dos visados.