Dinamarca quer obrigar imigrantes a trabalhar para receber subsídios

A Dinamarca quer obrigar os imigrantes, que recebem subsídios há pelo menos três anos e que ainda não atingiram um determinado nível da língua, a trabalhar 37 horas por semana. Esta medida foi anunciada pela primeira-ministra Mette Frederiksen que indicou que ela se dirige essencialmente a mulheres de "origens não ocidentais" a viver com subsídios.



Segundo a governante, 6 em cada 10 mulheres do Médio Oriente, Norte de África e Turquia, que vivem no país não trabalham.



A Dinamarca tem vindo a apertar as regras e tem atualmente algumas das mais apertadas leis da imigração da Europa, tendo mesmo estabelecido um objetivo de não receber nenhum pedido de asilo.