O que separa Nuno Graciano de André Ventura?

Nuno Graciano deu a sua primeira entrevista como candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa e o que sobressaiu foram as suas posições divergentes às de André Ventura. O antigo apresentador de televisão considera que o líder do partido "abusou" e "não esteve bem" ao utilizar o termo "bandidos" para se referir a uma família do Bairro da Jamaica durante um debate presidencial com Marcelo Rebelo de Sousa, defende a pena de morte para pedófilos e exclui a castração química que o Chega chegou a propor no Parlamento e colocou-se do lado de fora na luta contra a comunidade cigana, dizendo mesmo que "ciganos não existem, existem pessoas".

Ao Observador, Graciano diz-se um "acérrimo defensor das forças de segurança públicas" e voltou a vincar o que disse na apresentação da candidatura, de que "liberdade não é a mesma coisa que libertinagem", dando como exemplo a festa do título do Sporting e considerando que "a democracia é inimiga da própria democracia" e que existe uma "falta de respeito pelo espaço e pelas ideias dos outros".

O candidato do Chega a Lisboa diz que os excessos em manifestações "são cada vez mais evidentes" nos dias de hoje e que a solução para o problema é "mais respeito".