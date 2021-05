Chega. Direção de André Ventura eleita com 79%

Direção nacional do Chega, proposta por André Ventura, foi eleita com 312 votos. Líder tinha pedido "maioria reforçada", acima dos 50% de votos.

A direção nacional do Chega, proposta pelo líder, André Ventura, foi eleita com 312 votos, 79%, no III congresso nacional, que hoje termina em Coimbra.







André Ventura - Congresso do Chega Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Ventura tinha pedido uma "maioria reforçada", acima dos 50% dos votos, quer para a sua lista quer para a moção global de estratégia, que se se considera ser votada juntamente com a direção nacional.Para a direção nacional, votaram 377 delegados, tendo-se registado 312 votos a favor, 29 abstenções e 36 nulos.Os resultados foram anunciados pela mesa do congresso cerca das 16:00, pouco antes de começar a sessão de encerramento, já com uma hora de atraso, e em que vão discursar o líder da Liga, Matteo Salvini, da extrema-direita italiana, e André Ventura.Segundo o Observador, um empate na votação para a mesa do congresso nacional vai obrigar à repetição da eleição para este órgão no congresso do partido.