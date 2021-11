'Partidos como o Chega juntam todo o tipo de maluquinhos'

Em entrevista à SÁBADO por ocasião do lançamento de "O Mais Belo Fim do Mundo", José Eduardo Agualusa aprofundou o olhar sobre a atualidade que traduziu no livro e sobre o tabuleiro político do ocidente.

Foi de uma casa que arrendou em Moçambique que José Eduardo Agualusa assistiu ao desenrolar de grande parte do começo da pandemia. Escritor premiado e jornalista, as crónicas e recados diarísticos que foi escrevendo - mais tarde incluídos em O Mais Belo Fim do Mundo -, pouco se desviaram da normalidade, afinal, o modus operandi passou quase sempre pela reclusão na hora de trabalho. Aquela casa seria, no entanto, janela para um mundo que estava em rápida mudança.



Em 2016, apesar de ser dada como certa pela imprensa a vitória de Hillary Clinton nas presidenciais norte-americanas, foi Donald Trump quem ficou com a Casa Branca. Três anos depois é Jair Bolsonaro quem assume a presidência brasileira. A administração Trump cairia em 2020 com dedos apontados, entre outros, à gestão da pandemia, aos casos de corrupção e ao incitamento à invasão do Capitólio, mas a herança do ex-presidente abriria um novo capítulo; uma política confrontacional, aguerrida, pouco comum ao olhar público.



Para José Eduardo Agualusa, Donald Trump "legitimou um certo pensamento", e isso, diz o autor, alastrou-se. "Acontece em Portugal, pessoas que conhecemos, que pensam dessa forma mas que não tinham coragem de o admitir publicamente". O exemplo em território europeu não é novidade; a Rassemblement National, (ex-Frente Nacional) de Marine Le Pen, o Lega Nord (ou Liga Norte) de Matteo Salvini, o Vox, de Santiago Abascal, o Partido Popular da Dinamarca, de Kristian Thulesen Dahl ou o português Chega, encabeçado por André Ventura, todos eles têm vindo a cimentar ideologia.