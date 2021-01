O debate entre Marisa Matias e André Ventura, esta noite na SIC, começou quente e terminou a ferver, numa troca de argumentos que acabou por ser mais troca de insultos.





O candidato do Chega, o primeiro a intervir, começou por dizer que Ana Gomes protagoniza uma "candidatura irresponsável", por afirmar que não daria posse a um governo com o Chega, o que, para Ventura, é o mesmo que dizer que "vai haver eleições até o Chega não ter esta votação" - referia-se a uma sondagem que lhe atribui 9%, mas já admitia otimisticamente poderem ser 13% nas intenções de voto. Lançou um repto a Marisa Matias, dizendo acreditar que a bloquista faria diferente.

Mas Marisa esclareceu-o prontamente: "Não faria diferente. Não podia dar posse a um presidente segregacionista", e um presidente não pode, respeitando a constituição, dar posse a "um governo racista ou que dependa de um ministro racista".



Ventura demarcou-se: "Eu daria posse a um governo que incluísse o BE", e "não tinha a insanidade anti-democrática de dizer 'votaram mas eu como não gosto não lhes dou posse'." E também ficou claro porque não gosta: para Ventura o BE é de extrema- esquerda, aprovou uma lei que "permite as expropriações", demonstrou "cegueira ideológica na lei de bases da saúde", "tudo o que é público é bom e o que é privado é mau". E usou de bravata para dizer que "no parlamento parece que sou só eu a enfrentar o BE".



O debate entrou quase imediatamente num registo de ataque direto ao adversário: Marisa Matias lembrou a Ventura que é o único candidato presidencial "a ter tido a PJ a fazer buscas no seu gabinete" e desafiou-o a dizer qual o motivo das buscas.



Ventura interrompeu - seria depois uma constante - para contra-atacar com as buscas em "300 e tal autarquias, até em autarquias que o BE apoia, e não lhes retiraram a confiança". E apontou Lisboa e Fernando Medina como exemplo. Marisa continuou ao ataque, acusando Ventura de estar ligado a um "gabinete" cujo nome viu surgir em documentos em comissões do Parlamento Europeu que investigam fuga ao fisco com recurso a paraísos fiscais. Mostrou documentos, em que era visível o nome do escritório de advogados Caiado Guerreiro, em que Ventura foi consultor. Para concluir que Ventura surge sempre "ao lado dos mais fortes". "Não diga disparates", ouviu-se do outro lado.

Marisa continuou, agora com a proposta fiscal do Chega, que defende uma taxa única de 15% de IRS para todos os níveis de rendimentos, para voltar à mesma acusação, de ataque aos mais fracos e defesa dos mais fortes. Deu um exemplo das consequências: no caso do deputado André Ventura, teria uma redução para metade do impostos a pagar.





Ventura ainda voltou atrás: "Diga que vai tirar o apoio a Fernando Medina." No caso dos impostos, respondeu primeiro ao lado: "Não foi o Chega que teve um Ricardo Robles", e "não foi o Chega que deu moradas falsas no parlamento" para receber os respetivos subsídios, numa alusão a casos deste género também no BE. "É para rir, só tenho pena." E só depois fez a defesa do seu currículo: "Já vi que não percebe nada de fiscal. Também trabalhei para a Autoridade Tributária, que combatia esses paraísos fiscais, já fiz muita coisa na vida, ao contrário da Marisa." Depois explicou a taxa única: "É acompanhada de isenções e deduções [para os de menor rendimento]" e "os países que aplicam a taxa única ultrapassaram Portugal nos últimos anos". Marisa também puxou do currículo: "Eu comecei a trabalhar aos 16 anos."





Marisa Matias tinha a sua intervenção estruturada em torno do ataque, pelas propostas do Chega, ao português comum, e apontou os casos do SNS ("gostava de saber o que seria deste país nesta pandemia se não tivéssemos SNS") e da escola pública, lembrando que o Chega propõe vender escolas ("onde é que as famílias deste país vão colocar os filhos?), ao mesmo tempo que "não tem uma palavra em relação ao poder económico a não ser ajudá-los a fugir para paraísos fiscais." Conclusão: "Está a mentir ao eleitorado."



Mas foi mais longe: "É cobarde, troca tintas e é um vigarista."



Ventura aproveitou a oportunidade: "Fica-lhe muito mal o insulto" e disse mesmo que não ia usar esse tipo de linguagem ofensiva, "não vou ofender, como fez" e "ficou muito mal na fotografia" - isto para logo a seguir dizer que tinha do outro lado da mesa uma "vigarista".





Os dois candidatos tinham feito (ou as campanhas respetivas) recolha de argumentário para atirar ao outro lado e partir deste momento o que houve foi basicamente um desfile de acusações pré preparadas.



Ventura defendeu-se das acusações lembrando que "foi o Chega que propôs uma comissão de inquérito ao financiamento partidário e campanhas eleitorais" e que o BE votou contra. Assim como a "antecipação da idade de reforma dos enfermeiros, o BE votou contra" e ainda a "revisão salarial dos profissionais de saúde", em que só o próprio Chega votou a favor. "O BE anda a mentir aos portugueses." E propôs ainda, lembrou, a "redução do salários dos políticos", que o BE recusou. "E o vigarista sou eu?"





Na educação, disse recusar a "educação trostskista, ou à Cuba e à Venezuela" que acusou o BE de desejar, e em que "quem não tem dinheiro tem de ir para o público" e não tem opção. "O BE tem votado contra quem ganha menos poder ir para o privado" e por "cegueira ideológica" recusa também recorrer ao privado para diminuir "listas de espera de dois anos na saúde em algumas zonas".



Marisa Matias consubstanciou as acusações e justificou a linguagem. Ventura é cobarde porque nos Açores pretende "retirar apoios aos mais pobres", troca-tintas porque mudou três vezes o voto "no caso Novo Banco" e "vigarista porque mentiu e continua a mentir, disse que ia lutar pela exclusividade dos deputados e acumulou três ordenados". E "traz tudo para o lamaçal".

André Ventura ripostou com uma impressão do site de fact-checking Polígrafo a comprovar que Marisa já defendeu a saída do euro, ao contrário que chegou a afirmar.



"Tem que me ouvir, ainda não me respondeu a nada", acusava Marisa. Ventura fez teatro, agudizou a voz e fez uma espécie de tentativa de imitação em forma de gozo: "Ele é um mauzão, um troca-tintas, ele está-me a fazer mal."





Marisa acusou-o de faltar a comissões, Ventura respondeu que estava com azar, puxou de novo papel, uma notícia a dar conta de que os partidos mais absentistas no parlamento na última sessão legislativa foram o PS e o BE. "Não venha mentir às pessoas."

Um dos últimos temas foi o da imigração, com a jornalista Clara de Sousa a lembrar um post de André Ventura a defender a abertura europeia, em 2015, face ao drama do Aylan Kurdi, o menino sírio de três anos afogado numa praia. O candidato não vê nenhuma contradição com o seu atual discurso securitário: "Não podemos fechar as portas a quem foge das guerras e perseguições religiosas", mas "não é [abrir] a qualquer pessoa que chega de Marrocos de barco, com os contribuintes portugueses a pagar. Não podemos receber de toda a maneira".





Marisa tem uma posição diferente sobre o fenómeno da imigração: "É um discurso que envergonha qualquer democrata. Este é um candidato que sistematicamente recorre às minorias, refugiados, ciganos, que usa estas pessoas para tentar colocar o país contra eles." "Precisamos de ter uma posição humanista e responder ao que são as suas necessidades, não é usar estas pessoas como bodes expiatórios para criar divisões." E acusou Ventura de uma "hipocrisia total, só falta de impostos quando fala dos mais pobres".





Ventura questionou: "Concorda que asilados ou refugiados tenham 100% da comparticipação para medicamentos?"





Marisa acusou-o de misturar "casos que não têm nada a ver com outros, o que sei é que os portugueses não podem contar consigo para ter medicamentos".



As PPP foram outro ponto a dividi-los. Marisa defende a exclusão dos privados, Ventura acusou-a de "enorme hipocrisia", já que o BE tem acusado os privados de fecharem "as portas quando a população mais necessitou", o que não corresponde à verdade: e debitou vários exemplos. Pareceu bastante auto-satsfeuto com o decorrer do debate: "Sabia que não vinha rebater com o rato Mickey", sabia que "eu vinha preparado".

Marisa voltou à critica do "lamaçal", e ainda tiveram mais um confronto, com a candidata a criticar a aproximação a Marine Le Pen, do Rassemblement National, a extrema-direita francesa, e que deverá vir apoiar Ventura, e este a perguntar se "prefere Maduro"? Marisa lembrou a complacência do PSD, quando Ventura lá estava, com "negociatas com a Venezuela" ("mentira", "mentira", ouvia-se em fundo o candidato), com o adversário a dizer "antes o PSD que o MRPP ou os partidos que fundaram o BE."

Os ataques finalmente terminaram: é que tinha acabado o tempo.