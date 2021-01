"O equívoco" — expressão da própria Marisa Matias — ficara do debate da noite anterior com Ana Gomes. E no início do debate com Vitorino Silva na RTP no serão desta terça-feira, 5 de janeiro, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda quis esclarecê-lo. "Conversámos uma com a outra enquanto amigas", mas a hipótese de uma candidatura conjunta nunca existiu como tal. Dito por Marisa Matias: "Nunca foi tema de conversa".





—

lguém acredita que eu não tenha votos no Porto? Que a minha filha, que a minha mulher não votam em mim?" E recordou: "Foi no Porto que consegui 7 mil assinaturas, é o meu bastião."



"Não desvalorizo quem faz as sondagens", adiantou Marisa Matias. A eurodeputada referiu, contudo, não estar em desvantagem relativamente ao que era a sua realidade há cinco anos, da primeira vez que se candidatou a Belém. Apesar de estar em quinto lugar nas sondagens, recordou que antes do arranque da campanha de 2016, "tinha resultados inferiores [nas sondagens] aos que aparecem neste momento e o que interessa são os resultados finais". As urnas, portanto.



Desta vez, Vitorino Silva não tirou pedras de uma praia de Peniche do bolso, como fizera na noite anterior com Ventura. Os adversários (ambos repetentes e classificados em terceiro e sexto lugar em 2016) estiveram cordatos mesmo na discordância. Vitorino Silva chegou a afirmar que não se importava que Marisa Matias usasse o seu tempo para se explicar porque estava "a falar bem"). E ambos se apresentaram como políticos não profissionais.



Ele porque "a vida de Lisboa não é fácil" e que, quando aos 27 anos "os holofotes" da televisão começaram a asfixiar, decidiu ficar-se por calceteiro "para ver a filha [Catarina] crescer".



Ela porque está na política "há 10 anos", mas que começou a trabalhar aos 16 anos. Vitorino Silva recusou a ideia de que é populista quando diz que o povo não tem poder e questionou "porque não ter o povo a Presidente" quando foi durante "900 anos de história figurante".



Marisa Matias colocou-se no mesmo patamar: "E porque não há de ser uma mulher do povo?"



E a hipótese de convergência ainda antes das eleições, tanto com Ana Gomes como com João Ferreira, sugeriu o moderador, Carlos Daniel. Marisa Matias foi menos clara, apesar de prometer o contrário."Não temos excesso de candidaturas à esquerda, temos um défice". O Partido Socialista, exemplificou, evitou apresentar-se. E nesse aspeto, Marisa Matias considera-se "mais sólida" que os outros dois candidatos à esquerda."Neste momento estamos com estas candidaturas", o que "não retira entusiasmo, nem vontade nem a necessidade de fazer a disputa eleitoral".Neste segundo debate de Tino de Rans (o primeiro foi com André Ventura, também na RTP, na noite anterior), a substância esteve a cargo da eurodeputada que já no final afirmou "sem sobranceria" ter muito respeito pelo percurso de Vitorino Silva, que se diz "um candidato da esquerda às direitas".Foi, contudo, Marisa Matias a puxar a cartada mais alta e a consubstanciar as falhas de Marcelo Rebelo de Sousa no seu primeiro mandato. Criticou as posições do atual Presidente (e recandidato) como "bloqueador de entendimentos da esquerda". Referiu-se à Lei de Bases da Saúde, ao Novo Banco, ao Banif, "sem verdadeira regulação e proteção dos contribuintes no sistema bancário" e em que as condições dos precários se tonaram "mais precárias"."O mandato [de Marcelo] foi mais negativo do que positivo, é por isso que me candidato", asseverou.Vitorino Silva teve maior dificuldade em apontar exemplos do que descreveu como um mandato em que "o Marcelo fez coisas muito bem e outras em que esteve distraído". Acabou por apontar-lhe a atuação quanto ao roubo das armas em Tancos e a certeza de que, como Comandate Supremo das Forças Armadas, "sabia tudo o que se passava"."Tenho a certeza que se o Marcelo Comentador tivesse que falar do Marcelo Presidente, ele estaria de acordo comigo." Em quê? Tem "inteligêncoa e esperteza e, às vezes, pôs a esperteza à frente da inteligência".Eis um ponto em que ambos os candidatos se encontraramainda que em tons diferentes. Vitorino Silva, no seu estilo coloquial (ou "do povo", como gosta de repetir) afirmou a este propósito que existe um "boicote" à sua candidatura:"A