Altice: Quem são os detidos da Operação Picoas?

Comissões ilegais, uso abusivo da zona franca da Madeira, fuga ao fisco. É uma longa rede empresarial suspeita pelo Ministério Público de ter lesado o Estado e Altice em mais de 100 milhões de euros. No centro está Armando Pereira, co-fundador da Altice, suspeito de ter facilitado negócios do amigo e alegado braço-direito Hernâni Vaz Antunes, com quem terá repartido lucros. Foram os dois detidos, mas não os únicos — Álvaro Gil Loureiro, administrador e acionista em algumas das empresas que ligam os dois, e a empresária Jéssica Antunes, filha de Hernâni Vaz Antunes.