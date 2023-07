Armando Pereira, cofundador da Altice, foi detido após buscas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Armando Pereira, cofundador da Altice, ficou esta quinta-feira detido após as buscas na sua casa em Guilhofrei, Braga. Hernâni Vaz Antunes, conhecido por ser o braço direito de Armando Pereira, está em parte incerta.







Armando Pereira

Este e outros gestores da Altice são suspeitos de crimes de branqueamento, fraude fiscal, entre outros, na alienação de um conjunto de prédios do antigo fundo imobiliário da Marconi, situados na zona de Picoas, em Lisboa, e avaliados em centenas de milhões de euros.Esta quinta-feira, as autoridades efetuaram buscas nas casas de Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes. A Altice Portugal confirmou também "que foi uma das empresas objeto de buscas" no cumprimento de mandado do Ministério Público e que "encontra-se a prestar toda a colaboração" solicitada.Em atualização