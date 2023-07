Armando Pereira e Hernâni Vaz suspeitos de mais de 35 crimes

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos. Estes são apenas alguns dos 35 crimes que o Ministério Público suspeita que Armando Pereira, cofundador da Altice, e Hernâni Vaz Antunes, o seu braço direito, tenham cometido no âmbito da "Operação Picoas".





Leia Também Grupo Altice coloca vários gestores e funcionários em licença enquanto decorre investigação

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo avançou o ECO , o principal visado neste processo e líder da empresa ainda não foi ouvido pelo juiz de instrução Carlos Alexandre, estando o interrogatório marcado para esta quarta-feira. Ainda assim, foram-lhe imputados seis crimes de corrupção ativa agravada no setor privado, um de corrupção passiva no setor privado, quatro de branqueamento de capitais e vários de falsificação de documentos.Já contra Hernâni Vaz Antunes foram reportados sete crimes de corrupção ativa agravada no setor privado, oito crimes de fraude fiscal, seis crimes de branqueamento de capitais e ainda falsificação de documentos e falsas declarações.O caso que envolve a empresa Altice foi tornado público na semana passada – depois de terem sido levadas a cabo cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias - e diz respeito a um alegado esquema financeiro que terá lesado a empresa e o Estado em centenas de milhões de euros.