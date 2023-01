Multa recorde de 225 milhões de euros ao 'cartel da banca' em risco de prescrever

Desde que a Autoridade da Concorrência (AdC) abriu um processo contra 15 bancos, por troca de informação sensível sobre juros e volumes de crédito, foram sendo reveladas várias decisões: a AdC multou uma dúzia de bancos num total de 225 milhões de euros; o Tribunal de Santarém deu como provado um conluio para a troca de dados; o Estado português comunicou ao Tribunal de Justiça da União Europeia que os bancos “falsearam as condições de concorrência” e, segundo o Público, a Comissão Europeia tirou a mesma conclusão. No fim, contudo, os bancos poderão não pagar um cêntimo. O risco de prescrição é alto, notam advogados ouvidos pela SÁBADO – o desfecho do processo iniciado no fim de 2012, e que na melhor hipótese não será encerrado antes de 2024, é incerto.