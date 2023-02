Ex-presidente da ERSAR recebe compensação de €4 mil a que pode não ter direito

Ao sair da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, Orlando Borges aufere metade de €8.255 para compensar período de nojo. Mas tinha trabalho na Agência Portuguesa do Ambiente.

No fim do mandato como presidente do conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), Orlando Borges tinha uma decisão a tomar. Deixaria a liderança da reguladora a 22 de julho de 2021, seis anos depois de tomar posse, e tinha de decidir o próximo passo na sua carreira.