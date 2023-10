Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), relata que o site já se encontra parcialmente reposto e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) informaram que o bloqueio teve origem numa falha técnica.

Desde quinta-feira, 19 de outubro, dia em que aconteceram mais negociações com os sindicatos dos médicos no Ministério da Saúde, que o site da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) estava bloqueado em toda a rede hospitalar e Administrações Regionais de Saúde (ARS), de acordo com um comunicado feito pela federação.