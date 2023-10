Sindicatos médicos propõem 35 horas semanais e aumento salarial de 30%

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Federação Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos concordaram hoje em apresentar uma proposta conjunta ao Governo na qual exigem a reposição das 35 horas semanais e um aumento de 30% do salário base.







iStockphoto

Em comunicado conjunto, os sindicatos exigem a reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos que assim o desejem e das 12 horas semanais de trabalho no Serviço de Urgência.Pedem também um aumento salarial transversal de 30% para todos os médicos."Acreditamos que com estas medidas é possível salvar a carreira médica e o Serviço Nacional de Saúde [SNS]", afirmam.Os sindicatos estiveram reunidos durante a tarde de hoje, véspera de mais uma ronda negocial com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.