Quem são os milionários russos em Portugal?

Os russos muito ricos não olham a despesas para comprar casas de milhões, longe do estilo imperialista de Moscovo ou São Petersburgo. Discretos, fazem prospeção no eixo Lisboa-Cascais, por vezes recorrendo a colaboradores, seus representantes, e investem fortemente em hotéis de cinco estrelas. Caso de Markos Leivikov, conhecido na elite de Cascais como “o” sócio do Farol Hotel (antigo Farol Design Hotel).