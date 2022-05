Portugal congela imóvel de Abramovich avaliado em 10 milhões

O milionário russo tentou vender a propriedade no Algarve uma semana antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. CGD alertou autoridades, que congelaram registo do imóvel.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Nove dias antes da invasão russa, Roman Abramovich tentou vender uma propriedade avaliada em 10 milhões de euros na Quinta do Lago, no Algarve. A Caixa Geral de Depósitos alertou a Polícia Judiciária e, a pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o registo deste imobiliário do oligarca russo foi congelado a 25 de março, avança o Público.







Abramovich

O alerta do banco público surgiu após um pedido de crédito à habitação, a 9 de fevereiro, para a aquisição da propriedade em Almancil, no Algarve. O financiamento para habitação secundária foi requerido por David William Dalzell, natural da Irlanda do Norte. A operação foi sinalizada pelo banco à Unidade de Informação Financeira da PJ.

A CGD alertou a Unidade de Informação Financeira (UIF) da PJ depois de se saber que a entidade vendedora era a Millhouse Views LLC, uma empresa detida pela Millhouse LLC, uma holding de investimentos detida por Roman Abramovich.