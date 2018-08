A última vez que Pedro Queiroz Pereira e a irmã Maude estiveram juntos foi no dia 29 de Agosto, na assembleia-geral (AG) da Semapa. Nessa altura, as relações entre os dois já eram más. Dois meses antes, Pedro tinha-lhe enviado uma carta, dizendo-lhe que devia libertar os escritórios do Ritz, onde trabalhava há mais de 20 anos - Maude foi responsável pelas renovações do hotel, em 1998. Antes disso, o advogado do empresário ligou à representante de Maude, sugerindo-lhe que a saída das instalações fosse resolvida entre eles. A proposta foi recusada. Por isso, na carta enviada a 20 de Junho, Pedro oferecia-se para tratar pessoalmente do assunto. Maude nunca aceitou sair.

Na última AG de uma empresa do grupo, na segunda-feira, 9, os irmãos já não se encontraram - foram apenas os seus advogados. Maude acusa Pedro de ter ficado com o controlo do grupo de forma ilegal e de a ter afastado da gestão; do lado de Pedro diz-se que a operação é legítima e que a irmã deixou de ter a confiança dos accionistas porque não assinou as contas. Pedro é apoiado pela mãe; Maude pelos primos Carrelhas, e pelo Grupo Espírito Santo, accionistas minoritários.

Esta não é a primeira guerra da família. No fim dos anos 50, António Champalimaud associou-se à sul-africana Sazol para montar uma refinaria em Moçambique. E, pensando que ia facilitar o negócio, convidou para sócio Manuel Queiroz Pereira, pai de Pedro e Maude - o dono da Sonap era amigo do ministro das Colónias e Champalimaud precisava da autorização do governo. Almoçaram na York House, em Lisboa, e Manuel Queiroz Pereira terá dito que ia contactar o governo. Dias depois, quando voltaram a encontrar-se, Champalimaud percebeu que algo mudara. "António, tenho a dizer-te que o Boullosa [seu sócio na Sonap] e eu já temos autorização para fazer a refinaria de Lourenço Marques", lê-se no livro António Champalimaud - Construtor de Impérios. Foi o fim da relação entre os dois. "Ó Manuel, fico informado e não há mais conversa e será para toda a vida." A guerra estendeu-se aos herdeiros. Em 1992, quando o prazo de apresentação de propostas para a privatização da cimenteira Secil foi alargado, Champalimaud acusou o Governo de "fazer o jeito ao outro concorrente, Pedro Queiroz Pereira, que era quem pretendia o adiamento".



A criação do Ritz e as relações com o regime

A proximidade da família ao poder é antiga. O avô de Pedro e pai de Manuel, Carlos Pereira, foi presidente da Companhia das Águas de Lisboa (agora EPAL) e tratava Salazar por "meu bom amigo", revela o livro Salazar e os Milionários. Chegou a oferecer a sua casa do Estoril e a quinta em Cabeça de Montachique para Salazar descansar. A única coisa que pedia é que o avisasse com 24 horas de antecedência, para ter tempo de mandar limpar o pó. E foi Carlos Pereira quem criou uma tradição que durou 20 anos: enviar para São Bento os primeiros crisântemos colhidos no jardim da Companhia das Águas. Em 1935, o chefe de gabinete de Salazar contactou Carlos por estranhar a elevada conta de água em São Bento - o gestor, surpreendido com os valores, mandou fiscalizar o contador a cada dois dias.

Um dos principais tópicos de conversa com Salazar era o Ritz. Foi Manuel Queiroz Pereira quem propôs, juntamente com a família Espírito Santo e outros 10 empresários, criar o luxuoso hotel de Lisboa. Mas as boas relações com o poder também eram de família. Manuel era primo direito da mulher de Marcello Caetano, Teresa Queiroz de Barros, e foi padrinho do seu filho José Maria. Já depois do 25 de Abril, os primos foram visita de casa dos Queiroz Pereira em Paris, onde a mãe e o pai de Pedro viveram 13 anos. "Lembro-me de ver a Maud [a mãe, que tem o mesmo nome da filha mas sem "e"] a fazer milhares de trabalhos de casa, sem muita ajuda ou com metade da ajuda que tinha em Portugal", recorda Ana Maria Caetano, filha de Marcello.

Antes de irem para França, o clima era hostil - em 1975 Manuel Queiroz Pereira foi proibido de sair do País e teve um mandado de captura do Copcon; a EPAL foi nacionalizada e o Ritz esteve em autogestão. Os negócios eram mantidos à distância: Queiroz Pereira enviava telexes com recados para o seu representante no Ritz. Três dos filhos (Manuel, Maude e Margarida) ficaram em Portugal, só Pedro saiu - terminada a tropa em Angola em 1974, foi para o Brasil.

Todos tiveram uma educação rigorosa. Os rapazes tinham de usar gravata para jantar e criaram uma espécie de nome artístico para participar em corridas de carros e de motas às escondidas do pai. "[O meu marido] era um homem muito inteligente e bom, só que com mau feitio", disse Maud no livro Envelhecer sem Ficar Velho. O lado conservador estendia--se à mulher. Quando se conheceram, Maud queria ir para a faculdade, mas Manuel opôs--se. Ele "não queria casar com uma doutora". Os filhos também nunca se formaram. Manuel chegou a estudar Economia na Suíça e Pedro esteve dois anos no Instituto Superior de Contabilidade e Administração, mas não terminaram os cursos. Tinham outros interesses. Até aos 18 anos, quando teve uma lesão no joelho, Pedro só pensava em futebol. Chegou a ter propostas de clubes importantes, mas nunca teve coragem de pedir autorização ao pai - ainda andou com os papéis para assinar no bolso, mas não lhos mostrou.



A paixão pelas corridas

Foi por isso que, quando começou a participar em corridas de carros, seguiu o exemplo do irmão: em vez de Pedro Queiroz Pereira, corria como Pêquêpê. Mas depressa se tornou impossível esconder o hobby do pai: Manuel, o irmão Mêquêpê, foi duas vezes o português com melhor classificação no Rali de Portugal; Pedro foi campeão de stock car no Brasil, onde conheceu e ficou amigo de Ayrton Senna - quando o piloto vinha a Portugal jantavam muitas vezes no Faroleiro, no Guincho. Mas quer ganhassem ou ficassem feridos, o pai não comentava o tema.

E houve alguns acidentes. No Rali de Portugal de 1984, o Opel Kadett GTE de Pedro capotou, perto da serra da Cabreira. "Caímos 30 metros para fora da estrada. Demos três cambalhotas e meia e ficámos com o carro de pernas para o ar", relata Pedro Roriz, que ia com Pêquêpê no Opel. A descida foi tão aparatosa que, ao vê-los, um dos GNR disse via radiotransmissor: "Houve um despiste e os dois pilotos estão completamente mortos." Pouco depois, quando os viu mexerem-se, rectificou: "Os dois pilotos estão completamente vivos." Pedro tinha alguns cortes e Roriz uma clavícula partida.







As ligações às grandes famílias

Espírito Santo: Durante a OPA à Cimpor em 2001, Pedro abandonou a administração do BES. Disse que o grupo de Ricardo Salgado alinhara contra si com o Governo.

Teixeira Duarte: Em 2001, Pedro acusou a Teixeira Duarte, Manuel Fino, o BCP e a Lafarge de concertação na privatização da Cimpor. Pedro levou o processo à Justiça. Em 2009 o tribunal não terá encontrado provas disso.

Champalimaud: O empresário convidou Manuel, pai, para seu sócio na refinaria que queria montar em Moçambique. Manuel antecipou-se. Champalimaud nunca mais lhe falou.

Belmiro de Azevedo: Em 2002, mostrou-se publicamente interessado na privatização da Portucel, onde era accionista. Acabou por perder o negócio para Pedro Queiroz Pereira. Não gostou.

Pedro fazia tudo para correr: chegou a fazê-lo no Brasil e em Portugal no mesmo fim-de-semana e, uma vez, alugou uma avioneta para ir de Lisboa a Vila Real e demorar menos tempo. "O piloto perdeu-se e andámos de avioneta a fazer voos rasantes para ler as indicações da estrada para o aeroporto. Quando chegámos lá estavam as ambulâncias e os bombeiros porque a torre de controlo tinha perdido o contacto com o piloto desde Fátima", relembra Miguel Vilar, que competiu nos ralis com Pedro e Manuel.

Manuel também não tolerava atrasos e era obcecado com a preparação das provas - no Rali de Portugal de 1978 percorreu 50 vezes cada troço do percurso. No total, fez 37.500 quilómetros. "Era muito rigoroso, mas tinha um espírito gozão. Teve um BMW 2002 TII, o modelo mais potente, mas trocava a placa para 1600, o mais fraco. As pessoas ficavam doidas com os bigodes que ele dava, achavam que não era possível com um 1600", conta um amigo da família. Quando partiu para a Transariana, uma travessia do deserto de mota, em 1987, levou um tampo de retrete desenhado. "Punha-se em cima daquilo e fingia que ia à casa de banho", conta o amigo.

Manuel dividia as corridas com a gestão dos negócios do pai - gostava mais do Ritz do que da indústria; Pedro geria as actividades no Brasil, onde viveu 12 anos, mas era às corridas que dedicava mais tempo - foi piloto profissional e correu em mais de 50 provas. Nenhum dos irmãos foi bom aluno. "Pedro não ligava muito e o pai tirou-o do Colégio Militar por isso. Chorou baba e ranho", recorda José Tribolet, colega de então. Com a morte do pai, em 1986, e a doença do irmão, teve de regressar a Portugal para gerir os negócios. Manuel, que esteve internado em Villejuif, perto de Paris, com leucemia, continuou a acompanhar a empresa - tinha dossiês no hospital e falava frequentemente com Pedro, que fez um transplante de medula para o irmão.



Os negócios e as zangas

Mas seria mesmo Pedro a fazer os grandes negócios do grupo - a Portucel é uma das maiores exportadoras do País. "É extremamente intuitivo e um negociador aguerrido. Vendeu a Enersis numa altura em que os analistas o aconselhavam a vender a Secil e, segundo uma fonte próxima do empresário, costumava dizer: 'Se fizesse o que os analistas querem já tinha falido'". Era raramente pacífico. Margarida, a irmã mais nova, foi a primeira a vender as participações nas empresas da família. "Pediu ajuda ao BES porque não queria vender ao irmão", diz outra fonte. Depois, saíram os sobrinhos; e os primos Carrelhas acusaram-no de tentar dominar uma das sociedades do grupo. Segundo o Jornal de Negócios, Pedro propôs transformar as dívidas da empresa em acções, o que reduzia a participação dos primos de 20 para 1,3%.

Em 2001 foi a vez de Ricardo Salgado, a quem acusou de "perfilhar a posição do Ministério das Finanças contra um sócio com quem tem uma ligação de 70 anos". O conflito aconteceu porque o BES, tal como o Governo, não apoiou a OPA lançada por Queiroz Pereira e pela Holderbank sobre a Cimpor. "Sair do GES é inevitável e é uma questão de dignidade", disse, justificando a sua demissão da administração. As relações com Salgado voltaram a ser cordiais, mas nunca mais foram as mesmas.

Manuel Queiroz Pereira (pai) era director do Banco Comercial de Lisboa quando este se fundiu com o BES, em 1937. Bastou demolir uma parede para juntar as duas sedes - os bancos funcionavam no mesmo edifício. Manuel, o único quadro não licenciado do grupo, considerava Ricardo Espírito Santo (avô de Ricardo Salgado) o "amigo de todos os dias" e foi padrinho do filho mais novo do seu irmão Manuel.

Apesar de todas as zangas, uma pessoa nunca deixou de apoiar Pedro - a mãe, Maud, de quem gere todas as participações. É com ela e com a mulher que almoça quase todos os domingos, em Cascais. Há dois anos, com 90 anos, levantava-se às 7h e nadava na piscina aquecida de casa. E aos 82 reunia-se todas as semanas com o administrador da herdade da família, em Coruche. Nos anos 40 andou a recolher donativos de porta em porta para construir a Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso. "A senhora não é a mulher do Queiroz Pereira? E precisa de me vir pedir seja o que for a mim?!", chegaram a dizer-lhe.

A filha, que sempre foi tratada por Maudezinha e continua a viver na casa ao lado da mãe, já a visitou mais vezes. Foi ela quem geriu as obras nos hotéis da família, o Ritz e o Villa Magna, um dos mais luxuosos de Madrid, recuperado em 2008. Em Madrid montou escritório num contentor. Sofia Neto, que trabalhou com ela, lembra-se de a ver de fato-macaco e capacete. Ficava num hotel de três estrelas em frente às obras. Maude estudou História da Arte e Arquitectura de Interiores. Tal como os irmãos, é viciada em desporto. Fez parte da organização do Dakar e acompanhou duas vezes a prova, de helicóptero, ao lado da amiga e piloto Joana Lemos. Chegou a dormir no chão, às vezes sem trocar de roupa. De manhã, levantava-se mais cedo para ir às tendas de catering preparar sanduíches para levar para o helicóptero, onde chegou a passar nove horas por dia.

Quando casou com João Lagos começou a envolver-se nos negócios do empresário. "Liderava as equipas de logística de vários eventos, nomeadamente do Estoril Open, e foi por causa do ténis que se conheceram", diz uma amiga. Em 1974, Maude era muitas vezes a primeira aluna de João Lagos, às 9h, uma hora imprópria para as noitadas que o empresário então fazia. Um dia, meia hora antes da aula de ténis, João Lagos avisou que ia faltar ao treino. Maude não gostou, mas desculpou-o. Estiveram casados 28 anos.



