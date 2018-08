As autoridades espanholas acreditam que o empresário português terá caído das escadas do seu iate atracado em Ibiza, após um ataque cardíaco.

A transladação do corpo do empresário Pedro Queiroz Pereira para Portugal vai ser atrasada devido a uma investigação da Polícia Nacional espanhola.



De acordo com o Diário de Ibiza, as autoridades espanholas acreditam que o empresário português terá caído das escadas do iate, com mais de 30 metros de comprimento, atracado na marina de Ibiza Magna, em Ibiza. Só depois da queda terá tido um ataque cardíaco. De acordo com investigações preliminares, "tudo indica que sofreu uma queda das escadas da embarcação que se revelou fatal", acrescenta a versão online do jornal.



Este domingo, patrulhas da polícia, duas ambulâncias e carros dos bombeiros deslocaram-se para o local. Os agentes espanhóis inspeccionaram o iate e, de acordo com a investigação preliminar, citada pela imprensa local, restam "muito poucas dúvidas sobre o acidente". Contudo, a polícia abriu uma investigação "para encerrar o caso".



"Queiroz Pereira morreu sábado à meia-noite dentro de seu luxuoso iate, atracado no porto de Ibiza", lê-se no Diário de Ibiza, citando fontes policiais. O aparato foi grande. Além das patrulhas da polícia, duas ambulâncias e carros dos bombeiros deslocaram-se para o local.





Recorde-se que o empresário Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes de Portugal, dono da Navigator (antiga Portucel) e da cimenteira Secil morreu este sábado, aos 69 anos.



Segundo a revista Exame, era detentor de uma fortuna avaliada em 779 milhões de euros (em conjunto com a mãe), o que fazia dele o sétimo mais rico do país. Era accionista maioritário do grupo Semapa, proprietário da Navigator, mas também da cimenteira Secil e de negócios na área do ambiente e da energia.