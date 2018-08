Já são conhecidos os motivos da morte de Pedro Queiroz Pereira. A autópsia realizada confirma, esta segunda-feira, que o empresário português faleceu devido a um ataque cardíaco durante o dia de sábado, quando seguia no seu iate, em Ibiza. Mesmo assim, as autoridades espanholas continuam a investigar as causas da morte.

De acordo com o Correio da Manhã, através de revelações da EFE a familiares, o cenário de ataque cardíaco foi confirmado. O Diário de Ibiza já tinha adiantado este domingo que Pedro Queiroz Pereira teria caído das escadas da embarcação, alegadamente após sofrer um enfarte.

A família do empresário está em Ibiza para finalizar a transladação do seu corpo para Portugal. Quem sobre ele fala recorda-o como "um homem sério", "determinado" e "temperamental". Empresário, antigo piloto de ralis e dono de uma das maiores fortunas do País, Pedro Queiroz Pereira morreu anteontem, aos 69 anos.