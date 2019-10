O negócio dos cabeleireiros que tanto reforçou a família Santos, a partir dos anos 90, separa-a agora judicialmente. Em causa está o futuro da marca Sanjam: rede de 12 salões em shoppings de Lisboa e do Porto. Nuno José Santos, 77 anos, junta-se ao filho mais velho Nuno Ricardo, 51, para avançar com cerca de 20 ações contra a filha mais nova, Joana, 49, o companheiro e sócio dela, Massimo Buttiglieri, e as sociedades do grupo.



"Contabilidade duvidosa", nas palavras dos dois denunciantes, dá mote às queixas apresentadas pelo pai e filho em diversos tribunais. Por sua vez, as sociedades do grupo Sanjam (lideradas por Joana Santos e Massimo Buttiglieri) acusam Nuno José e Nuno Ricardo de violação de deveres enquanto administradores. O litígio agrava-se desde o Verão de 2017, por divergências na gestão da empresa. "Fiquei deprimido com a ganância dela", diz à SÁBADO o ex-administrador acerca da filha.





