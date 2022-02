Mais anos no 1.º ciclo e redução das disciplinas: as propostas do CNE para a escola pós-Covid

A presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE) propõe uma reforma profunda no sistema de ensino nacional durante a escolaridade obrigatória. Entre as medidas propostas estão a alteração do número de ciclos de ensino dos atuais quatro para três e o "aumento do número de anos de escolaridade no primeiro ciclo, tal como existe em quase todos os países da União Europeia".



Também defende a redução do número de disciplinas e dos programas, com "maior abertura à curiosidade, ao mundo, ao saber, à ciência, à cultura, à arte".



As propostas estão no último relatório do CNE sobre o ano letivo 2020, num texto assinado pela presidente. Maria Emília Brederode Santos parte das desigualdades que a pandemia pôs em evidência para apresentar propostas que refundem a "escolaridade obrigatória atual com a sua organização rígida e espartilhada num número elevado de disciplinas e em quatro ciclos, com os seus ritmos e os seus dias tal como estão organizados, com um profundo isolamento relativamente à sociedade".