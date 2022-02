Que influência tiveram as sondagens na vitória absoluta do PS?

As sondagens voltaram a falhar? A verdade é que analisando as que surgiram nas semanas antes das eleições, estas não falharam por muito, exceptuando no que diz respeito aos dois grandes partidos (PS e PSD). O mesmo aconteceu nos Estados Unidos no confronto entre Donald Trump e Hillary Clinton em 2016, ou com as autárquicas de Lisboa em 2021. Mas afinal que fenómeno tem acontecido com as sondagens?

As sondagens são um fenómeno com décadas e décadas mas têm cada vez mais visibilidade, servindo como armas de arremesso entre partidos (André Ventura, do Chega, cita-as frequentemente, Francisco Rodrigues dos Santos afirmou que as mesmas tinham intenções escondidas) e também nas redes sociais, em que são amplamente partilhadas sem contexto. As televisões e as rádios dedicam-lhes várias horas de programação e inúmeros artigos e opiniões são escritos sobre o tema. E a sua profusão na sociedade tem influência no voto.



Vejamos, então, as projeções de intenções de sondagens. As últimas sondagens publicadas pelo ISCTE e a Pitagórica davam ao PSD uma margem mínima de 26% dos votos e uma máxima de 31% (a primeira) e 37,5% a última. O PSD conseguiu 27,8% dos votos apesar de ter chegado a estar à frente do PS. João Maria Jonet, que juntamente com Tiago Campos, criaram uma calculadora eleitoral que foi amplamente divulgada nas redes sociais. Neste modelo as sondagens que vão sendo publicadas pelos media não valem todas o mesmo, sendo ponderadas, entre outros fatores, pelo erro médio de cada casa de sondagens – um erro que contrasta com a perceção geral negativa sobre o setor.