Passado sustentável

O mundo está a mudar mais depressa do que conseguimos acompanhar. As tendências desenham-se e evoluem paralelamente, com movimentos, contra-movimentos e comportamentos que se completam nos seus opostos. Surgem modas, que adoptamos e obrigamos, pela alteração dos nossos comportamentos, a que outras sejam criadas. No digital, que usamos sem parcimónia, a fadiga é real. Todos nos queixamos do sempre ligado e do sempre presente e, contudo, estamos lá, mesmo quando queremos não estar. É insustentável, contrariamente ao que o regresso ao passado, que se assume como recordação sustentável, tende a representar. No marketing e na comunicação, a tendência já tem nome, marcas e organizações começam a fazer uso desta palavra que é também uma espécie de movimento social. A nostalgia é um antídoto sustentável, abranda o ritmo e devolve pertença, num regresso selectivo ao passado para viver melhor o presente.

Vivemos entre notificações e feeds intermináveis. O digital aproximou-nos e encurtou distâncias, mas ocupou o tempo morto e normalizou a comparação. O saldo é ambivalente: pertença e acesso de um lado, ansiedade e dispersão do outro. São as gerações mais novas a fazer a inversão. Um estudo recente da WGSN explica que as emoções dominam o presente, reorganizando as nossas escolhas para nos devolver foco e atenção, usando a tecnologia sem deixar que esta nos use, a nós. Todas juntas, estas tendências, das marcas, organizações e das pessoas, explicam as feiras de vinil (que já existiam e ganham maior preponderância), os artistas que lançam os seus discos apenas em vinil, o ressurgimento das máquinas fotográficas analógicas ou da polaroid, na sua versão original, e nas versões mais modernas, os telefones de teclas e o abandono das redes sociais. Menos e melhor, mais tempo e privacidade, escolhas com menos interferência do algoritmo. É o passar da euforia à consolidação do real, que foi sempre irreal.

A Geração Z, sempre ligada e de telemóvel em riste, renegocia o contrato com os ecrãs. Em Espanha e outros países, as notícias dão conta da alteração e muitos recuperam gestos antigos, exploram a vida ao ar livre, abandonam redes sociais, aprendem a tricotar ou a remendar roupa, dando uma nova vida ao seu guarda-roupa, compram em segunda mão e valorizam peças vintage, bem como o comércio e a vida de bairro.

A nostalgia que é, também, a sensação de que controlamos o presente numa valorização do que se perdeu com o excesso que encontramos no digital. Também na gastronomia, regressamos ao essencial. Ainda que a reinvenção das tostas inclua quase sempre, abacate, os principais restaurantes advogam o local e o tradicional. Cozinhar, recuperando tradições, faz parte do menu. O Chefs on Fire, que acontece este mês em Cascais, é disso um bom exemplo porque se cozinha de forma tradicional: reúne chefs e cozinha a fogo, recentrando a experiência em sazonalidade, partilha e tempo. A brasa é linguagem comum: técnicas ancestrais, ingredientes simples, desperdício reduzido. O passado não é cenário ou criação para atracção porque o sucesso deste evento, também em outras cidades, transforma o fogo em método, num formato que é tanto desafio quanto surpresa. Também aqui, o telemóvel será secundário e mesmo a comunicação do evento prova que o importante são as pessoas e o que estas podem fazer, não tanto o que as pessoas têm para mostrar, centrando o que há a dizer no que poderemos provar.

Nada contra a tecnologia que tanto nos vem ajudar mas tudo contra uma certa incapacidade para a domesticar. Se IA pode libertar tempo, e as redes fomentam uma comunidade, a verdade é que os mundos não se opõem, complementam-se. O passado mantém-se como uma prática sustentável. Esta nostalgia, e espécie de regresso ao passado, se usada com critério (o nosso, e não o que nos for imposto), será uma excelente forma de atear o fogo de uma nova relação com o nosso quotidiano. Mais quente, humana, próxima e sustentável. Como uma refeição, preparada numa fogueira.