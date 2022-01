É possível fazer uma campanha eleitoral amiga do ambiente?

Três partidos a estas eleições colocam o ambiente como uma das suas principais bandeiras: CDU, PAN e Livre. Como conciliam esse desejo de se manterem verdes com as exigências da campanha?

As preocupações ambientais continuam a ter um destaque tímido na campanha eleitoral em Portugal, mas há partidos que fazem das mesmas uma bandeira. O Partido Ecologista Os Verdes é o veterano neste tema, mas o Livre e o PAN granjearam um lugar principal na conversa pelo destaque que têm vindo a dar ao tema. Mas será que os três partidos fazem uma campanha eleitoral verde?

Deslocações pelo país? Carro e comboio

A campanha eleitoral leva os líderes partidários a percorrer vários distritos, principalmente aqueles em que têm maior probabilidade de ser eleitos. A presença de figuras emblemáticas de cada cidade é sempre um motivo a ter em conta, mas a verdade é que a presença do líder galvaniza mais atenção popular e mediática, mas com as agendas de campanha tão cheias, muitas vezes a estratégia "verde" é deferida em favor da omnipresença.



A CDU (coligação entre PCP e PEV) favorece a presença dos líderes locais para fazer campanha. Em muitos distritos é o cabeça de lista local que encabeça as ações de campanha, apesar de João Oliveira e Jerónimo de Sousa também tentarem marcar presença no máximo de sítios possíveis. E os políticos da CDU não podem ser acusados de não utilizar transportes, até porque muitas das suas ações de campanha acontecem nesses mesmos transportes públicos.