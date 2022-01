António Costa: “O País não pode ser governado às pinguinhas”

O Comício ainda não tinha começado, mas o ambiente já era de festa. "Costa, amigo, o Porto está contigo", ouvia-se a espaços num Pavilhão Rosa Mota praticamente cheio, algumas clareiras nas laterais superiores. Enquanto a política não subia a palco, a música punha os ânimos em alta, com uma banda de metais e precursão a destrocar hits uns atrás dos outros, em modo freestyle. No ar agitavam-se bandeiras vermelhas e verdes, nas conversas entre simpatizantes e militantes do Partido Socialista ouviam-se comentários como "António Costa foi o político mais reformador do séc. XXI".



Ele, o político, secretário geral do PS, "atual e futuro Primeiro Ministro de Portugal", ouvia-se nas colunas, subiu a palco às 21h30 sob um épico Nessun Dorma, acompanhado por Alexandre Quintanilha, cabeça de lista pelo Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara de Gaia e Manuel Pizarro, Presidente da Federação Socialista do Porto e o primeiro a falar neste comício de encerramento de campanha.



Pizarro, num discurso galvanizante, agradeceu a António Costa por ter escolhido pela segunda vez seguida o Porto para encerrar a campanha. "O Porto está contigo". A partir daí, apontou as críticas à direita e a Rui Rio. "Eles bem podem dizer que nós agitamos a campanha do medo, mas voltar ao PSD e ao CDS no governo é razão para ter medo. Nós recordamo-nos do que eles fizeram quando lá estiveram. Agora dizem que vão ser diferentes. Acho que é Rio escondido com um gato de fora", atirou para ainda afirmar que no programa eleitoral do PSD "não se encontra lá nada", referindo-se à subida do salário mínimo, à subida das reformas. "Onde eles querem opacidade, nós queremos clareza".