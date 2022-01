A grande ilusão das sondagens

Tiago Campos tem 28 anos, um curso de Geografia que deixou por terminar e uma grande cabeça para números – aos 9 anos as suas proezas matemáticas apareceram nas páginas do jornal 24 horas e aos 10 foi admitido na Academia de Sobredotados de Portugal. O radar matemático de Campos acabou atraído para um mundo: as sondagens.



O sucesso das suas projeções para as eleições norte-americanas na rede social Twitter – onde assina como Intracampos, um trocadilho com o apelido e o nome da empresa de sondagens Intercampus – chamou a atenção de João Maria Jonet. Jonet, 23 anos, é um autodidata na ciência de medir o pulso ao mercado eleitoral – previu com exatidão a votação em Moedas, em cuja campanha trabalhou, mas falhou o derretimento de Fernando Medina – e a capacidade matemática de Campos era valiosa. A equipa que montou tem uma calculadora de mandatos de deputados e publica diariamente, na conta de Campos no Twitter, uma sondagem de sondagens. Neste modelo as sondagens que vão sendo publicadas pelos media não valem todas o mesmo, sendo ponderadas, entre outros fatores, pelo erro médio de cada casa de sondagens – um erro que contrasta com a perceção geral negativa sobre o setor.



"Em eleições legislativas o erro médio é baixo", aponta João Maria Jonet. O erro médio das empresas de sondagens oscilou entre 0,55 e 1,53 pontos percentuais nas eleições de 2019 e a média está em 1,15 pontos. Nas últimas autárquicas o valor foi mais do dobro, mas mesmo assim o falhanço claro sobre a eleição de Moedas em Lisboa no ano passado parece destoar do erro médio, que segundo este cálculo não chegou aos 3 pontos percentuais. Em eleições anteriores a tendência é a mesma e sugere que, nas legislativas, as sondagens a uma ou duas semanas da ida às urnas conseguem geralmente traçar o que vai ser o comportamento de quem vota. A mensagem subjacente nas contas de Campos e Jonet vai ao encontro das conclusões do trabalho de um grupo de medidores mais consagrados no mercado. Pedro Magalhães, Luís Aguiar-Conraria e Miguel Maria Pereira tentaram em 2011 perceber a dimensão real dos desvios entre as sondagens e os resultados eleitorais (entre 1999 e 2009) e as respetivas razões. "A conclusão foi que os erros não eram assim tão relevantes", indica Conraria.