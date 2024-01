Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os resultados de 2022 e as sondagens desde então mostram coisas que sabemos – como o domínio do PS nos reformados – e mudanças que ampliam a incerteza.

“É altura de nos reconciliarmos com os pensionistas e reformados de Portugal”, escreveu Luís Montenegro na rede social X a 21 de janeiro, repetindo a mensagem da convenção da AD. A contrição, em política, não é um acaso: o PSD perdeu a quota maioritária que tinha no eleitorado mais velho após a troika e, em 2022, as pessoas com mais de 54 anos valeram perto de metade dos votos no PS. Será assim agora?