Ossanda Liber, líder do (quase) partido Nova Direita, foi convidada como oradora de uma conferência da Fundação Giuseppe Tatarella, think tank próximo do Fratelli d’Itália, partido liderado por Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana e presidente da família europeia Reformistas e Conservadores Europeus (ECR).