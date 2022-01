Atenção: se está imunodeprimido, as regras para si não mudaram

As indicações para as pessoas imunodeprimidas – ou seja, que têm o sistema imunológico enfraquecido – não mudaram. No início do mês, a Direção Geral de Saúde aliviou as regras de isolamento e rastreio de contactos devido à pandemia de covid-19, reduzindo de 10 para 7 dias o isolamento em assintomáticos ou com sintomas ligeiros. Mas há uma exceção a esta regra: nas pessoas com imunodepressão mantêm-se os 20 dias, "independentemente da evolução clínica", lê-se na norma atualizada a 5 de janeiro.



Problema: com o sistema sobrecarregado – ainda esta quinta-feira, 20, Portugal registou um novo máximo de infeções desde início da pandemia, em 24 horas, surgiram 56.426 mil novos casos –, nem sempre a informação veiculada é a correta. "Eu compreendo que haja uma padronização na avaliação dos sintomas e nos conselhos, mas estes doentes não cabem neste padrão. Não são iguais aos outros e passar essa mensagem pode ser preocupante", diz à SÁBADO Maria Gomes da Silva.



A diretora do serviço de Hematologia do IPO de Lisboa tem recebido alguns telefonemas de doentes confusos com as indicações da linha SNS24. "Alguns relatam que lhes disseram para encurtar o isolamento para os tais sete dias", conta. A especialista está preocupada com a situação porque, alerta, tem tido muitos doentes infetados – cerca de 10 positivos por semana. Pessoas que estão a fazer tratamentos em ambulatório e que são testados regularmente para esse efeito.