Catorze distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva

Catorze distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





Os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 09:00 de hoje, Santarém, Lisboa e Castelo Branco até às 15:00, Viseu, Leiria e Coimbra até às 12h00 e Évora, Setúbal e Portalegre até às 18:00.O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.Devido à previsão de chuva persistente e "por vezes forte", em especial nas regiões do Norte e Centro, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na segunda-feira para a possibilidade de ocorrência de cheias e deslizamentos de terras para os próximos dias.Num aviso à população, a ANEPC dá conta que o IPMA prevê, para os próximos dias, chuva persistente e "por vezes forte" em especial no Norte e Centro, vento que será mais intenso no litoral, a norte do Cabo Raso e nas terras altas e agitação marítima, com ondulação de noroeste até cinco metros a partir da próxima madrugada no litoral norte e centro e a partir da tarde de terça-feira na região sul.A ANEPC indica também que os acumulados nas próximas 72 horas vão ser mais expressivos nas bacias do Minho, Lima, Cávado, Ave, Tâmega, Paiva, Vouga, Mondego e Douro, podendo ocorrer variações significativas dos níveis hidrométricos nas zonas historicamente mais vulneráveis.O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 07:00 de quinta-feira.De acordo com informação disponível no 'site da Autoridade Marítima Nacional, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira estão fechadas à navegação.A barra da Figueira da Foz está condicionada, encontrando-se fechada a embarcações de comprimento inferior a 35 metros.