Iniciativa Liberal: Os telhados de vidro de um partido unido

A VI Convenção da Iniciativa Liberal (IL) não deixou espaço para dúvidas: é um partido unido. Estiveram presentes na reunião magna do partido cerca de 1.200 militantes (700 presencialmente, 500 online) que aprovaram a moção global do líder João Cotrim de Figueiredo "Preparados para liberalizar Portugal 2022" com 94% dos votos. A oposição interna, se é que se pode chamar assim, subiu ao palco do Centro de Congressos de Lisboa a pedir à comissão executiva modus operandi diferentes e novas bandeiras políticas. Sem apoio da cúpula, as moções foram chumbadas – mas são um prenúncio do que pode vir a dividir um partido (para já) unido.



Direita ou Esquerda?

Uma das moções reprovadas foi a "Em defesa da liberdade", apresentada por auto-intitulados conservadores do partido, entre eles a antiga dirigente Catarina Maia, onde se condenam as medidas de combate à pandemia, apelidando-as de "pânico moral". "Temos que conviver em silêncio com um certificado sanitário discriminatório, segregacionista, que não apela à ciência. Atropela-a", lê-se, para a admissão dos subscritores que dizem correr "o risco de sermos injuriados de egoístas, de não-anti-racistas, de negacionistas, de objetivistas, de conservadores, de tudo e de mais alguma coisa". No palco, Catarina Maia foi direta: "A tradição deve ser um projeto de reflexão e não de recusa", afirmou, elogiando "o conservadorismo da tradição quando emerge de forma livre e espontânea". "Não somos progressistas, o socialismo é progressista", concluiu. Além dos 55 subscritores, apenas 12 liberais votaram a favor.



O posicionamento ideológico da Iniciativa Liberal – se é direita, esquerda, progressista ou conservador – foi um dos pontos mais abordados pelos participantes. Enquanto Maia saiu em defesa dos conservadores, Carlos Mendonça apelou ao afastamento do conservadorismo da génese do partido liberal, argumentando que se alimenta de "institutos securitários" e tem "amores de primeira e de segunda". "Não tentem transformar isto [o partido] naquilo que não é", afirmou o liberal. A posição maioritária é a de que há espaço para todos. "Se fôssemos todos iguais não seríamos todos livres. Faz parte de ser liberal pensar pela nossa cabeça. Mesmo quando vemos algo com que concordamos, devemos ter espírito crítico. O contrário é um pensamento coletivista, de mera adesão", sustentou Miguel Ferreira da Silva, atualmente líder da bancada liberal na Assembleia Municipal.